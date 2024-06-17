EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya görkemli bir başlangıç yaptı.

Romanya ile Ukrayna, EURO 2024 D Grubu ilk maçında Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Romanya 3 golle kazandı.

Münih Futbol Arena'daki maçı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg yönetti.. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlendi.

İki takım adına da dengeli başlayan karşılaşmanın 29. dakikasında Stanciu sahneye çıkarak Romanya'yı öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Romanya soyunma odasına önde gitti.