Farklı müzik tarzları ile gönüllere taht kuran Rubato grubu, dün gece Merit Park Girne Otel’in Letafet sahnesinde güzel bir konsere imza attı.



Kendi eserlerinin yanısıra, geçmiş dönemlere ait şarkıları da kendine has tarzıyla seslendiren grup, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.



Grubun solisti Özer Arkun ve grup üyeleri konser öncesi Kıbrıs Genç Tv’nin sorularını yanıtladı.



Grubun Kıbrıslı hayranlarına Kıbrıs Genç Tv aracılığı ile mesajı da vardı.