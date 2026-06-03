Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün hayvan besicileri örgütlerinin ve epidemiyoloji grubunun katılımıyla, toplantı gerçekleştirildiği şap hastalığıyla ilgili tüm konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık binasında, Nikos Hristodulidis başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya yer verirken toplantı çerçevesinde bazı tedbirler üzerinde anlaşmaya varıldığını yazdı.

Haberi “Şap Hastalığının Kökünden Çözülmesi Girişimi” başlığıyla veren gazete, şap hastalığının kökten çözümlenmesi amacıyla dünkü toplantı çerçevesinde bazı kararların alındığını belirtti.

Alınan en önemli kararın, şap hastalığına bulaşan ve testleri pozitif çıkan hayvanların 24 saat içerisinde itlaf edilmesi şeklinde olduğunu belirten gazete, bu tedbirin, küçük bir hayvan besici grubu ve itlafları askıda olan 15 (11’i Larnaka’da, 3’ü Lefkoşa’da, 1’i Pahna’da) çiftlikle ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre Tarım Bakanı Maria Panayiotu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, şap hastalığının kökten çözümlenmesi için tüm paydaşların iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Virüsün şu aşamada yayılma aşamasında olduğunu söyleyen Panayiotu, şimdiye kadar 120 çiftlikte hastalığın görüldüğünü belirtti.

Haravgi gazetesi, alınan tedbirler arasında, küçükbaş hayvanlarla ilgili tazminatın artırılması; hayvan nakilleri ve KKTC ile alışverişe yönelik cezaların artırılması; PCR ve ELISA yöntemleriyle örnekler alınması; aşılama sürecinin hızlandırılması gibi tedbirlerin bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Özel Epidemiyoloji Komitesi Başkanı Stavros Malas toplantı sonrasında yaptığı açıklamada önümüzdeki üç ayın kritik olduğunu söyledi.

Malas, hayvancılık sektörünün yarını için yıl sonuna kadar kararların alınmasın gerektiğine vurgu yaptı.

Tarım örgütü EKA Genel Sekreteri Panikos Habas ise açıklamasında, hayvan besicilerinin bilgilendirilmesinin önemini vurguladı ve bölgesel toplantıların da yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Gazete haberinde ayrıca tarım örgütlerinin açıklanan tedbirlerden memnuniyet duyduğunu, yeni kurulan “Hayvan Besicilerinin Sesi” Birliğinin de tedbirlerden büyük ölçüde memnun olduğunu yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi ise ilgili haberinde “Hayvan Besicilerinin Sesi” birliğinin toplantı sonucundan memnun olmadığını, taleplerinin başka kendilerine söz verilenlerin ise başka olduğunu belirtti.

Gazete, hayvan besicilerinin itlafların sonlandırılmasına dair italeplerinin yerine getirilmediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ilgili AB protokollerine atıfta bulunarak itlaflar konusunda “inatçı” davrandığını yazan gazete, dünkü toplantı sırasında, daha önceki toplantılarda söylenenlerin aynılarının tekrarlandığını da belirtti.