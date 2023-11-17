Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Komos’un, Larnaka Limanı’ndan Gazze’ye denizden insani yardım koridoru oluşturulmasını içeren “Amaltheia” önerisini götürdüğü İsrail’den “siyasi onay” aldığı bildirildi.

Politis “İsrail’den Koridora Siyasi Onay” başlıklı haberinde teknokratlar eşliğinde Çarşamba gecesi Kudüs’e giden Kombos’un İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve dengi Eli Cohen ile görüştüğünü yazdı.

Kombos’un dün gece “X” hesabından yaptığı paylaşımda, koridor önerilerinin siyasi onay aldığı bilgisini paylaştığı, bunun da, önerinin tam olarak kabulü için İsrail askerî liderliğinin “evet” demesi gerektiği şeklinde yorumlandığı kaydedildi.

Habere göre, Herzog ve Cohen ile koridorun teknik yönlerini konuştuğunu kaydeden Kombos Politis’e yaptığı açıklamada “Biz çeşitli prosedürel meseleleri izah ettik. Kıbrıs’ta sahip olduğumuz liman, havaalanı ve Cyclops merkezi gibi altyapıların önemini ve insanî operasyonlarda oynayacakları rolü vurguladık” ifadesini kullandı.

Kombos, koridorun işlemeye başlama takvimiyle ilgili bir soruya “ortaya konulan meselelere somut çözümler öneriyoruz” cevabını verdi. Gazze’ye insanî yardım ulaştırılmasının zorluğuna ilişkin soruya karşılık, yardımın transferiyle ilgili seçenekler ortaya koyduklarını belirten Kombos, “Tardımlar, komşu limanlara ya da özel bir platform kurularak Gazze’ye, ya da çıkartma gemileriyle ulaştırılabilir” dedi. Kombos, Gazze’deki liman küçük ve sığ olduğu için büyük gemilerin yanaşamayacağını, bu nedenle o limana yük tahliyesinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazete, Gazze’ye öncelikle ilaç ve gıda ulaştırılacağı, daha sonra İsrail bombardımanlarından yıkılan kritik yapıların yeniden inşa edilmesi için inşaat malzemeleri gönderileceği bilgisini aktardı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İsrail’de bulunan Dışişleri Bakanı Kombos’un denizden insanî yardım koridoru önerisinin ilerlemekte olduğunu belirtti. Önerilerinin AB ve uluslararası örgütler tarafından desteklendiğini söyleyen Hristodulidis, Gazze’ye insani yardım misyonuna dahil olan BM ile temas halinde olduklarını kaydetti, Gazze’ye insani yardım koridoru kurulmasına dair 25 sayfalık plan hazırladıklarını, böyle bir planı sadece kendilerinin sunduğunu belirtti.

“İsrail, yardım koridoru oluşturulmasına gerekli gözüyle bakıyor ancak önümüze güvenlik gibi bazı meseleler koyuyor ki bunu (güvenlik) sağlayabiliriz” diyen Hristodulidis şunları da ekledi:

“Mesele, insanî yardımı denetlemek üzere İsrail’den güvenlik gruplarının Kıbrıs’taki varlığıdır. Şimdi insanî yardımın varış noktasını, teslim alınmasını, Gazze içerisinde dağıtılmasını konuşuyoruz. Gazze’ye ulaşacak yardımın dağıtımını BM üstlenecek.”

Fileleftheros “İsrail ve Mısır’la İstişareler” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin “Amaltehia” isimli önerisiyle ilgili diplomatik maraton ve istişarelerin yoğun devam ettiğini yazdı. Dışişleri Bakanı Kombos’un Kudüs’te olduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi yaptığını, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ve Fransa Savunma Bakanı’nın da bu öneriyle ilgilendiğini belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Almanya Başbakanı Scholz ile Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve “Amaltheia” inisiyatifini ele aldığını yazdı.

Habere göre, Rum Sözcü Konstantins Letimbiotis “X” hesabından yaptığı paylaşımda Hristodulidis’in Scholz’a Rum yönetiminin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması, özellikle de BM Genel Sekreteri’nin en kısa sürede bir temsilci ataması için harcadığı çabaları anlattığını kaydetti.

Haravgi haberi “Kıbrıs’ın İnsani Yardım Koridoru İlerliyor… Başkan ‘Önerinin Uygulanması Yönünde Hareket Ediyoruz’ Diyor” başlığı altında özetledi.

Alithia, “25 Sayfalık Deniz Koridoru… Başkan Hristodulidis: Bu Planı Sadece Kıbrıs Sundu” başlığını kullandı.