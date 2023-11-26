Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, amaçlarının; Güney Kıbrıs’ın enerji özerkliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Haravagi gazetesine göre Papanastasiu ““Enerjinin Maliyeti ve Bunun Düşürülmesi Nasıl Sağlanabilir” konulu panelde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın bugün enerji özerkliğinin bulunmadığını, jeopolitik, enerji ve diğer krizlere bağlı olduğunu, bu nedenle amaçlarının özerklik sağlamak olduğunu belirtti.

Stratejik hedeflerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki doğal zenginliğin değerlendirilmesi olduğunu da ifade eden Papanastasiu konuşmasında Akdeniz’deki “MEB’”lere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, doğal gaza sahip olan ve İtalya ile elektrik bağlantısı sağlayan Malta örneğini de verdi.