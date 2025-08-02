Rum hükümetinin, “yangını kendi çıkarmadığı” gerekçesiyle özür dilemeyi reddettiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Yangını Kendileri Çıkarmadı Diye Hiç Özür Dilemediler... Viktoras Papadopulos’tan Duyulmamış Tepki” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Rum Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un, “Astra” muhabirinin Limasol’daki büyük yangınla ilgili hükümetin yangınzedelerden özür dileme ihtiyacı hissedip hissetmediğine dair sorusu karşısında "kibirle" savunmaya geçtiğini yazdı.

Papadopulos’un verdiği cevapla, 2 kişinin öldüğü ve 100 kilometrekareden fazla alanın kül olduğu yangın için, “yangını kendileri çıkarmadı” diyerek hükümetin halktan özür dilemeyi düşünmediğini gösterdiğini yazdı.

Habere göre Papadopulos, hükümetin yangınla ilgili planlamalarının, yangının asgari seviyede sınırlandırılmasını sağladığını ve ilgili raporlarda polisin, itfaiyenin, Orman Dairesi’nin ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın yangının bu denli büyümesinde hiçbir sorumluluğu bulunmadığının ifade edildiğini söyledi.

Gazete, raporlarda olumlu noktaların detaylı şekilde analiz edildiğini; bazı hatalarla eksikler olduğunun kabul edildiğini, ancak bu hata ve eksikliklerden kimin sorumlu olduğunun ya da kurumsal/siyasi yükümlülüklerin kime ait olduğunun belirtilmediğini yazdı.

-Raporlar Hristodulidis’e teslim edildi

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, yangınla ilgili raporların dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e teslim edildiğini yazdı.

Gazete, raporların her kurum tarafından ayrı ayrı hazırlandığını ve çok sayıda sayfa içerdiğini kaydederek, ilk bakışta yangınla ilgili kurumlar arasında birbirlerine suç attıklarının göze çarptığını belirtti.

Haberde, Hristodulidis’in bu raporları incelemesi ve bir Değerlendirme Komitesi oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

-Dün bir eylem daha yapıldı

Gazete, bir diğer haberinde de Limasol’da dün yangını protesto etmek için bir eylem daha yapıldığını yazdı.

Dünkü eylemin önceki gün yapılan kadar kalabalık olmadığını kaydeden gazete, eylemcilerin meydandan yürüyüşe başladığını ve toplanma noktasına kadar yürüyerek burada konuşmalar yaptığını belirtti.

Gazete, eylemcilerin yangın süresince yaşanan koordinasyon, anında müdahale ve önleme eksikliğini protesto ettiklerini ve gereken tedbirlerin alınmamış olmasından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiklerini yazdı.