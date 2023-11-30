Metehan sınır bölgesinde Türk askerinin ara bölgedeki bir eve kamera yerleştirmesi sonrasında Rum hükümetinin tepkisiyle başlayan gerginlikte dün de bir sonuca ulaşılamadığı, Rum hükümetinin kendi önlemlerini bu sabahtan itibaren uygulamaya başlayacağı bildirildi.

Politis gazetesi: “Sabahtan İtibaren Görülen ve Görülmeyen Önlemlerle Cevap Veriyoruz – Türkler Geri Adım Atmıyor – Kamera ve Anten Yerleştirmenin Ardından Evi Türk Gözetleme Noktasına Çevirdiler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin bugünden itibaren kendi önlemlerini uygulamaya koyacağını duyurduğunu aktardı.

Türk askerinin, “Ayios Demetios” (Metehan) bölgesinde, ara bölgede bulunan bir eve kamera ve anten yerleştirmesinin ardından salı gecesi söz konusu evde dört askerin nöbet tuttuğunun görüldüğünü iddia etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM), ara bölgede statükonun eski haline getirilmesi çağrılarına karşın KKTC makamlarının dün bir adım daha ileri giderek söz konusu evi gözetleme noktasına çevirdiğini öne süren gazete, Türk ordusunun “39’uncu tümene bağlı 49’uncu alayın 1’inci taburundan” bir aracın salı günü öğleden sonra söz konusu eve gelerek dört askeri eve bıraktığını savundu.

Gazete, söz konusu askerlerin her dört saatte bir yenileriyle değiştirildiklerini ve sabah saatlerine kadar süren bu durumun güneşin doğmasıyla sona erdiğini, askerlerin bölgeyi terk ettiklerini iddia ederken kameranın ise üzerindeki anten sayesinde yakındaki nöbet kulübesine görüntü aktardığını yazdı.

BM’nin iki aracının dün bütün gün ara bölgede olduklarını ancak dün en az iki kere gerçekleşen üst rütbeli Türk askeri ziyaretleri sırasında herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını öne süren gazete, Türk askerinin bu yeni eylemlerinin BM’den ciddi bir rahatsızlığa sebep olduğunu da aktardı.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs Türk tarafıyla temaslarını dün de sürdürdüğü ancak bir sonuç alamadığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam yaptığı ve “kendi önlemlerini bu sabahtan itibaren yürürlüğe koyacaklarını” söylediği açıklamasına da yer verildi.

Hristodulidis özetle, bu önlemlerin bazılarının gözle görülür bazılarının ise görünmeyen nitelikte olacaklarını ifade etti.

Gazeteler ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal’ın KKTC basınında yer alan açıklamalarına da yer verdiler.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Ara Bölge Kaybediliyor – Ayios Dometios Konusunda Görünen ve Görünmeyen Eylemler – Başkan Hristodulidis’in Uyardığı Üzere Önlemler Bu Sabahtan İtibaren Uygulamada”.

Fileleftheros: “Süre Bugün Doluyor – Türk Tarafının Yeni Oldubittileri Kaldırmaması Durumunda Hükümet Önlemleri Uygulayacak”.

Haravgi: “Ara Bölgeye Araçla Girdiler – Türk Kışkırtmaları İçin Önlemler Bugünden İtibaren Uygulamada”.