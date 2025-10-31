Güney Kıbrıs’ta “çocuğa yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma ve dağıtma” iddiasıyla gözaltına alınan Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu Cenk Tosunoğlu’na 3 gün tutukluluk emri verildi.

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmayı KIBRIS Genç TV muhabiri Ahmet KARAGÖZLÜ de yakından takip etti.

Güney Kıbrıs’ta “çocuğa yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma ve dağıtma” iddiasıyla gözaltına alınan Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu Cenk Tosunoğlu’na çıkarıldığı Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 3 gün tutukluluk emri verildi.

Hatırlanacağı üzere Tosunoğlu, Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı sırada Rum polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

“Kapalı oturum” şeklinde gerçekleştirilen duruşmada Yunancadan İngilizceye ve İngilizceden de Türkçeye çeviri yapan iki tercüman da hazır bulundu.

Mahkeme önüne Tosunoğlu’nun bazı aile üyeleri ve yakın arkadaşları destek için gelirken, Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun duruşmada bulunmadığı gözlemlendi.

Muhabirimizin edindiği bilgiye göre Cenk Tosunoğlu’nun Europol olarak da bilinen “Avrupa Polis Teşkilatı” tarafından arandığına yönelik iddialar doğru değil.

Soruşturmanın, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki “Siber Suçlar Birimi” tarafından yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

TOSUNOĞLU’NA “IP ADRESİNDEN” ULAŞILDI

Rum polisi mahkemede, Tosunoğlu’nun “çocuk pornografisi” içeren 18 yaş altı bireylerin istismarına yönelik içerikler barındıran yasa dışı bir internet sitesine erişim sağladığı iddiasında bulundu.

Tosunoğlu’nun kimliğine, söz konusu erişim sırasında kullanılan IP adresi üzerinden ulaşıldığı belirtildi.Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve Tosunoğlu hakkındaki iddianamenin henüz hazırlanmadığını ifade ederek, ek süre talebinde bulundu.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Rum polisi Tosunoğlu’nun tutukluluk süresi içerisinde yasa dışı olan bu siteye “sadece erişim mi yaptığı, yoksa içerik de mi ürettiğinin” de soruşturulacağını söyledi.

Mahkeme, soruşturmanın salimen tamamlanabilmesi için Tosunoğlu’nun 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Cenk Tosunoğlu’nun, 3 günlük tutukluluk süresi boyunca aleyhinde herhangi bir somut delil bulunmaması halinde serbest bırakılacağı öğrenildi.