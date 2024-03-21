Rum Sayıştay Başkanlığı, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının, hak sahibi olmayanlar tarafından kullanılmaya devam edildiğini belirterek Rum hükümetinden yasaları uygulamasını talep etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamada, Larnaka’nın “Mackenzie” Caddesi'nde yer alan Kıbrıslı Türk taşınmazlarının, hak sahibi olmayanlar tarafından kullanılmakta olduğunun belirtilerek Rum yetkili makamlardan, yasaları uygulamasının istendiğini yazdılar.

Habere göre, Sayıştay Başkanlığının açıklamasında, söz konusu bölgede bulunan ve Kıbrıslı Türklere ait 17 dükkanın hak sahibi olan kişiler tarafından başkalarına kiralandıkları veya satıldıkları, bölgede restoranlar inşa edilmesi amacıyla devlet tarafından verilen kredilerin büyük oranda ödenmediği, bölgedeki üç restoranın Piyale Paşa bölgesine taşınması için tahsis edilen arazilerin kullanım hakkının başkalarına satılarak büyük gelir elde edildiği gibi birçok unsura yer verildi.

Açıklamada, yasa ihlallerinin ortadan kaldırılması adına Rum hükümetine, harekete geçme yönünde çağrıda bulunuldu.