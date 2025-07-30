Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bu aşamaya kolay gelinmedi, insanüstü bir emek var" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Kalkanlı Yaşam Evi’ne yaptığını belirten Gardiyanoğlu, devletin, sosyal hizmetin ve ekip ruhunun neler başarabileceğini göstermek amacıyla orada olduklarını söyledi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin Kıbrıs Türk iş insanlarının birleştiği zaman neleri başarabileceğini gösteren bir tesis olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Kalkanlı bir destandır” dedi.

Toplamda 72 oda bulunduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, önceleri sadece bir odada su erişimi olduğunu, bugün ise 71 odada da suya erişim sağlandığını belirtti. “Bu aşamaya kolay gelinmedi, insanüstü bir iş var” ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, tesisin ortak alanlarının 7/24 güvenlik kameralarıyla izlendiğini vurguladı.

En büyük sıkıntının kadro eksikliği olduğunu dile getiren Bakan Gardiyanoğlu, normal şartlarda göreve başlayacak 16 yeni personelin olduğunu ancak ihalede yaşanan sıkıntı nedeniyle Rekabet Kurulu’nun bu duruma engel olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, bu tür tesislerin bekletilemeyeceğini kaydetti.