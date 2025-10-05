Sağlık Bakanlığı ile altı üniversitenin iş birliğinde sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlıkta üniversitelerin rektör ve temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda sağlık çalışanlarının empati ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programlarının başlatılması konusunda mutabakata varıldı. İlk teknik toplantı çarşamba günü yapılacak.

- Dinçyürek: “Bu ülkeyi daha yaşanabilir bir noktaya getirmek için çabalamaya devam edeceğiz”

Toplantının amacının hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artırmak için sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim programları düzenlemek olduğunu vurgulayan Dinçyürek, “Her yıl on binlerce başarılı ameliyat gerçekleştiriyoruz, her gün binlerce vatandaşımız polikliniklerimizden hizmet alıyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ile toplum arasında çok yoğun bir iletişim var. Dolayısıyla iletişim ve empati becerilerini geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak en önemli hedefimizdir.” dedi.

Dinçyürek, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yeni teknolojik cihazların hizmete alınması ve insan kaynağının artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bu yıl 95 hemşireyi kadromuza kattık, yeni münhallerle sayıyı artıracağız. Ancak sistemin merkezinde hasta vardır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın memnuniyeti en temel önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalarla da paralel görüşmeler yürütüleceğini kaydeden Dinçyürek, toplantıya katkı koyan tüm üniversitelere teşekkür ederek, “Her zaman olduğu gibi birlikte çalışarak bu ülkeyi daha yaşanabilir bir noktaya getirmek için çabalamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Üniversitelerden destek

Üniversite temsilcileri de projeye desteklerini açıkladı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, projenin sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağına inandıklarını ve katkı sunacaklarını belirtti.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Ertuğ Çelebi, eğitim programına her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Girne Üniversitesi adına konuşan Prof. Dr. Umut Aksoy, projeyi “minnetle karşıladıklarını” söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ise, hasta-çalışan iletişiminin sağlık sisteminin temel sorunlarından biri olduğunu ve bu alandaki çalışmaya destek vermekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar, üniversite olarak komisyon kurarak çalışmalara katkı koyacaklarını kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise üniversitelerin topluma hizmet misyonuna dikkat çekerek, “Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu bu vizyonu desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.