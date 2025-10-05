UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Tatar’la tam uyum içinde olduklarını belirtti, bölgedeki gelişmelere ve Türkiye’nin desteğine vurgu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 19 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde açıklama yaptı.

Üstel, Cumhurbaşkanı ve yeniden Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’la tam bir uyum içinde olduklarını belirterek, çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı.

"ERSİN TATAR HALKIN ADAYIDIR"

Başbakan Üstel açıklamasında, “Ersin Tatar halkın adayıdır. Kıbrıs Türk Halkı’nın en geniş desteğine sahip olan UBP, DP ve YDP’nin ortak desteği de Tatar’la beraberdir. Çıktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda bir aradayız, kararlıyız ve güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Üstel, bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin askeri ittifaklarına tepki gösterdiklerini söyledi. Türkiye’nin desteğinin önemine vurgu yapan Üstel, “1974’ten günümüze Kıbrıs Adası’nda görülen en uzun süreli barışın, Rumların saldırganlığıyla kesintiye uğramasını istemiyoruz” dedi.

"SEÇİM SÜRECİ BAĞIMSIZ YARGI GÖZETİMİNDE DEVAM EDECEK"

Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin sürekli desteklerinin Kıbrıs Türk halkı için güvence olduğunu belirterek, seçim sürecinin bağımsız yargı gözetiminde devam edeceğini ifade etti. Üstel, halka duyarlılık ve destekleri için teşekkür ederek, birlik, sevgi ve kardeşlik mesajı verdi.