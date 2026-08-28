Sanatçı Mine Okur’un kişisel sergisi “Arkaik Sezgi” Ankara'da açılacak.

Baskı resim sergisi, Kıbrıs Arkaik Dönem Hikayeleri "Arkaik Sezgi" 4 – 14 Eylül tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Serginin küratörü, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Kurucu Başkanı Ayhatun Ateşin, serginin Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla açılacağını belirtti.

Ateşin, yazılı açıklamasında, Arkaik Sezgi'nin, geçmişi yeniden üretmek için değil, geçmişten bugüne ulaşan estetik sezgiyi düşünmek için ortaya çıktığını söyledi.

Ateşin, Mine Okur’un çalışmalarındaki figürlerin, semboller ve ritüellerin yalnızca tarihsel referanslar olarak kalmadığını bugünün izleyicisiyle yeniden ilişki kuran canlı imgelere dönüştüğünü ifade etti.