Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili olarak hazırlanan Sandık Seçmen Listelerine itiraz süresi bugün 18.30’da sona eriyor.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan verilen bilgiye göre Sandık Seçmen Listelerine, asılı bulundukları süre içerisinde, askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına başvuruda bulunanların isimleri 22 Eylül’de Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Sandık Seçmen Listeleri, 14 Eylül’de 6 ilçede askıya alınmış; başvuru ve itiraz süresi, 14-20 Eylül olarak belirlenmişti.

Yapılan itirazlar, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda, 23 Eylül saat 10.00’dan itibaren; Gazimağusa ve Girne İlçe Seçim Kurulunda, 24 Eylül saat 12.00’den itibaren; Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda, 23 Eylül saat 13.00’ten itibaren; İskele İlçe Seçim Kurulunda, 23 Eylül saat 11.00’den itibaren ve Lefke İlçe Seçim Kurulunda, 23 Eylül saat 13.30’dan itibaren görüşülecek.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazlar ise, Lefkoşa ve Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda, 24 Eylül saat 10.00’dan itibaren; Girne İlçe Seçim Kurulunda, 24 Eylül saat 11.30’dan itibaren; Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda, 23 Eylül saat 11.00’den itibaren; İskele İlçe Seçim Kurulunda, 23 Eylül saat 14.00’ten itibaren ve Lefke İlçe Seçim Kurulunda, 23 Eylül saat 11.30’dan itibaren görüşülecek.