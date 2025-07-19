Casino İşletmecileri Birliği, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası hakkında basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Birlik Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, yasanın hazırlanma sürecinde kararlı duruş gösteren Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti. Sarıçiçek, bazı muhalefet milletvekillerinin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını belirterek bu durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yasanın önyargı ve bilgi eksikliğiyle değerlendirildiğini vurgulayan Sarıçiçek, gazetecilere tüm maddeler hakkında detaylı bilgi verdi ve soruları yanıtladı.