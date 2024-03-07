Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, ITB Berlin Fuarı’nda GHTF 2024 tanıtım görselinin yer aldığını ve broşürünün 170 ülke standına ulaştırıldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Genel Sekreter Doğan Yalkı ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve konseyi temsilen bu yıl 170 ülkeden 5,500'den fazla profesyoneli bir araya getiren ITB Berlin Fuarı’na katıldı. Heyet burada, Almanya, Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Katar, İngiltere, Moldova, Çin, BAE başta olmak üzere pek çok ülkeden turizm ve sağlık turizmi profesyoneli ile bir araya geldi.

ITB Berlin’de 150 m2’lik Kuzey Kıbrıs Standı içinde, 18-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde yapılacak olan “6th Global Healthcare Travel Forum and Conference-GHTF2024”ün 12m2 boyutundaki tanıtım görseli de yer alırken, özel olarak tasarlanan “GHTF 2024, Kuzey Kıbrıs” broşürü ise 170 ülke standına ulaştırıldı.

-Cumhurbaşkanı başkanlığında istişare toplantısı yapıldı

Ahmet Savaşan fuar kapsamında ayrıca Kuzey Kıbrıs Standında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yapılan ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanımız Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KITSAB ve KITOB başkanlarının da yer aldığı turizm istişare toplantısına da katıldı.