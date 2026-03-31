Sendikalar üyelerine ilettiği mesajda meclisin bugün toplanmayacağını ve hayat pahalılığı tasarısının görüşülmeyeceğini bildirdi.

Sendikalar bu nedenle grevin askıya alındığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de “Dün okullarımızda ve örgütlü işyerlerimizde duyurduğumuz grev ve eylemler, yeni gelişmeler ışığında askıya alınmıştır. Bugün okullarımız açık, öğretmen ve çalışanlar görevinin başındadır.” Açıklamasında bulundu

Maviş, saat 10:30’da Meclis önünde sendikalar tarafından açıklama yapılacağını bildirdi.