Temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustaf Şentop ve beraberindeki heyet, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Dr. Küçük'ün anıt mezarına giderek çelenk bırakan Prof.Dr. Şentop, saygı duruşunun ardından anıt defterine şunları yazdı:

“Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün hizmetine adamış, Kıbrıs davasının unutulmaz lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük.

Sizin liderliğinizde geçen yıllar, Kıbrıs Türkü için bir dönüm noktası olmuştur. Vatanseverliğiniz ve mücadele azminiz tarihe damgasını vurmuş, milletimizin kalbinde ölümsüzleşmiştir.

Kıbrıs Türkü, sizden aldığı ilhamla ve sahip olduğu mirası muhafaza azmi ile geleceğe doğru güvenle yürüyecektir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, daima birlikte, daha parlak yarınlara ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

Hatıranızı şükran ve saygıyla anıyoruz, rahmet ve minnetle...”

-Denktaş’ın anıt mezarına ziyaret

Prof. Dr. Şentop ve beraberindeki heyet daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarını da ziyaret ederek çelenk koydu ve buradaki anıt defterine şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türklerinin lideri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu, mücahit Rauf Denktaş.

Siz, Kıbrıs Türkü'nün tarihindeki ehemmiyetli dönemeçlerden birinde liderlik vazifenizi ifa ederek, Kıbrıs Türkü'nün haklarını müdafaa etme ve teminat altına alma gayreti içerisinde kahramanca mücadele ettiniz. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşunda ve akabinde yaşanan zorlu dönemlerde, Kıbrıs Türklerinin haklarını muhafaza etme hususunda öncü bir rol oynadınız.

Gösterdiğiniz kararlı duruş, Kıbrıs Türkü'nün bir ve beraber olma azmini temsil etmektedir.

Mücadelenizi sürdürdüğünüz bu topraklarda, mirasınızın yaşadığını görmek memnuniyet verici. Sizden alınan ilhamla, bu vatan toprağında özgürlüğün, barışın ve refahın artarak devam edeceğine inancım tamdır.

Rahmet temennisi ve hürmetle."

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Şentop başkanlığındaki konuk heyette eski milletvekilleri Celalettin Güvenç, İshak Gazel, Ahmet Sami Ceylan, ile Mehmet Demir yer alıyor. Heyete Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.