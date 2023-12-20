Demokrat Parti eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isminin değişikliği konusunu değerlendiren Denktaş, isim değişikliğine değil, zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

SERDAR DENKTAŞ KIBRIS GENÇ TV’DE KONUŞTU

“ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR, YOKSULLAŞMA ARTIYOR”

Demokrat Parti eski Genel Başkanı Denktaş, ekonomide alım gücünün artırılması ve stabil muhasebe birimi sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti. “Memlekette bir kesim yoksullaşırken, bir kesim de hızla zenginleşiyor. Özellikle özel sektör ve esnaf için bu zam furyasına yetişmek mümkün değil” diye konuşan Denktaş, gelir dağılımındaki dengesizliğin giderek arttığına dikkat çekti.

SERDAR DENKTAŞ KIBRIS GENÇ TV’DE KONUŞTU

“DEVLET, YOKSUL KESİMİN STANDARDINI YÜKSELTMELİ”

Yabancıya mülk satışı ile ilgili alınacak tedbirlere de değinen Denktaş, “Devlet zenginleşenden vergisini alırken, topladığı vergilerle yoksul kesimin hayat standardını yükseltmeli, kalkınma böyle sağlanabilir” diye konuştu.