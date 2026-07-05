Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İstanbul’da bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’nın aktardığına göre, Vahdettin Köşkü’nde yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığını belirtti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Erdoğan, “İslamabad Mutabakatı” ile sağlanan sükunet sayesinde dünyanın “derin bir nefes aldığını” söyledi ve bu sonucun alınmasında emeği geçen Pakistan Başbakanı Şerif’i tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgede gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı desteklediğini vurguladı. Türkiye basınına yansıyan açıklamalara göre Erdoğan, İsrail yönetiminin mutabakatı sabote etmeye dönük girişimlerinin dikkatle takip edildiğini söyledi.

DHA’nın aktardığına göre Erdoğan, İsrail hükümetini “savaş bağımlısı” olarak nitelendirerek, “coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor” dedi. Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye’deki politikalarını da eleştirdi.

Erdoğan, Türkiye’nin bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşayacağı bir iklimin oluşmasını istediğini belirtti. Haber7’nin aktardığına göre Erdoğan, bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözümün kalıcı olamayacağını da vurguladı.

Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri de ele alındı. İletişim Başkanlığı’na göre Erdoğan, ticaret hacmini daha önce belirlenen 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinin teyit edildiğini, Karaçi’de Türk iş insanları için kurulması öngörülen özel ekonomik bölge konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye’nin, Pakistan’ın bölgedeki barış çabalarına verdiği destek için Erdoğan’a teşekkür etti. Şerif ayrıca Pakistan’ın KKTC meselesinde Türkiye’nin yanında durmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye’nin Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkına verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını ifade etti.