Bayrak Radyosu’nda haber spikeri, program yapımcısı ve sunucu olarak görev yapan Sevil Emirzade hayatını kaybetti.

BRT yayımladığı taziye mesajında meslek yaşamı boyunca yayıncılığa yaptığı değerli katkılar ve örnek kişiliğiyle daima saygıyla anılacak Sevil Emirzade’ye Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Devlet ve hükümet yetkilileri de taziye mesajlarında Sevil Emirzade’nin sesiyle, kalemiyle Kıbrıs Türk kültürüne verdiği emeklere ve mikrofon önünde geçirdiği 66 yıla işaret etti.