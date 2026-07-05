ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ziyaret programı netleşti. Trump’ın Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etmesi, ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

NATO Zirvesi öncesi Ankara’daki hazırlıklar sürerken, Trump’ın 7 Temmuz’da başkente gelmesi planlanıyor. Ziyaret öncesinde yaklaşık bin kişilik ABD ekibinin Ankara’ya gelerek güvenlik ve lojistik hazırlıkları tamamlayacağı belirtildi. Trump’ın kullanacağı güzergahlar ile güvenlik koridorlarının da önceden planlandığı ifade edildi.

NTV’nin haberine göre Trump’ın Ankara programındaki ilk durak Anıtkabir olacak. Ziyaretin ardından Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanacak Trump’ın konvoyuna atlı birlikler de eşlik edecek.

Resmi törenin ardından Erdoğan ile Trump’ın önce baş başa, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde F-35 programına dönüş, KAAN savaş uçağı motorları ile Suriye ve Gazze’deki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Program kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması ve liderlerin ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor.

SAVUNMA SANAYİİ FORUMU DÜZENLENECEK

NATO Zirvesi kapsamında Ankara ATO Congresium’da Savunma Sanayii Forumu gerçekleştirilecek. Forumun açılışını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak.

Foruma Saab, Airbus ve Northrop Grumman’ın yanı sıra Türkiye’den savunma sanayii şirketlerinin katılması bekleniyor. Toplantılarda savunma alanındaki iş birliği olanakları ve mutabakat muhtıraları ele alınacak.