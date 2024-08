ürkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de Yüzyılı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkleri ile ekmeği, suyu ve geleceği paylaşmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 16’ncı Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunmasının ardından, görevine başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükelçi mesajında, KKTC’de eğitim almış ve yaşamış biri olarak yeni görevinden büyük gurur ve memnuniyet duymasının yanı sıra sorumluluğunun da bilincinde olduğunu vurguladı.

-“ Adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada’nın mevcut gerçekleri temelinde inşa edilebilecektir”

Görevini yerine getirirken Türkiye vatandaşlarının ve Kıbrıs Türklerinin işbirliği ve desteğinin artacağına dair ümidini dile getiren Serim, “Günümüzde Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs meselesinin çözülmesi için konuya yapıcı olarak yaklaşan Kıbrıs Türklerinin hep yanında olmuş, hakkaniyetli bir çözüm için bugüne kadar çabalamıştır. Kıbrıs meselesinde gelinen noktada, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada’nın mevcut gerçekleri temelinde inşa edilebilecektir. Kıbrıs Türk Halkının müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden bir çözümden söz etmek mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

-“Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı çağrıyı yılmadan yinelemeye ve takip etmeye devam edeceğiz”

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda insanlık dışı izolasyonlarla dünyadan koparılmaya çalışılan; doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas gibi temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan Kıbrıs Türklerine zulme son verilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik yaptığı tarihi çağrıyı anımsatan Serim, bu çağrıyı yılmadan yinelemeye ve takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlara emin adımlarla yol aldığını, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu belirten Büyükelçi, “KKTC’nin başta Türk dünyası olmak üzere uluslararası toplumla bağları her geçen gün daha da güçlenmektedir.” diyerek, KKTC makamları ile uluslararası muhatapları arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin giderek yoğunlaştığına dikkat çekti.

-“Büyük çaplı altyapı projelerinin tamamlanmasına ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanmasına odaklanmayı sürdüreceğiz”

KKTC’nin kalkınması, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefine her zamankinden daha da bağlı olduklarına vurgu yapan Serim, “Kıbrıs Türk Halkının hayat standartlarını ve yaşam kalitesini artıracak projeleri KKTC Hükümetinin talepleri ile İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk Halkının yaşam standardını yükseltecek büyük çaplı altyapı projelerinin tamamlanmasına ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanmasına odaklanmayı sürdüreceğiz.” dedi.

-“İzolasyonların yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldıracak somut adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz”

“Hem Kıbrıs Türklerinin hem de KKTC’de yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve uygulanan insanlık dışı izolasyonların yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldıracak somut adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Büyükelçi Serim, ülkede bilinç altında oluşmuş bazı algıların kırılarak eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kamu hizmetleri, enerji, su, ulaştırma, iletişim, altyapı, çevre, şehircilik, turizm ve tarım gibi en temel alanlardaki hizmet ve icraat beklentisinin en üst seviyede süratle karşılanmasına öncelik vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Serim, Kıbrıslı Türklerin ve adada yaşayan veya adayı ziyaret eden Türkiye vatandaşlarının tüm sorunlarını en hızlı şekilde çözmeyi ve hizmet standartlarını en yüksek noktalara taşımayı amaçladıklarını da ekledi.

- “Bu yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz”

Büyükelçi Serim, mesajına şöyle devam etti:

“Değerli vatandaşlarımız, içerisinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı şüphe yoktur ki aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve büyük Türk Milletinin asli parçası olan Kıbrıs Türk Halkının da yüzyılıdır. Bu yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz.

Kıbrıs Türk kardeşlerimizle ekmeğimizi de, suyumuzu da, geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.

Görev sürem boyunca ilişkilerin her anlamda geliştirilmesi için sizlerle eşgüdüm ve temas halinde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Sizlerin hak ve hukuklarının gözetilmesi ile sorunlarınızın çözümünde destek olunması Büyükelçiliğimizin asli görevidir. Gazimağusa Başkonsolosluğumuzla birlikte her zaman ve daima yanınızdayız. Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuz milletimizin, sizlerin evidir. Kapımız herkese her zaman açıktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve tüm Büyükelçiliğimiz personeli adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum.”

- Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’in özgeçmişi

1986’da İzmit’te doğan Yasin Ekrem Serim, üniversite eğitimini KKTC’de aldı. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olan Serim, Westminster Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yönetimi yüksek lisansını tamamladı. Serim, Harvard Üniversitesi’nde “Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı” ile “Güneydoğu Avrupa’da Liderlik Programı” sertifika programlarına da katıldı.

Serim çalışma hayatında da önemli görevlerde bulundu. 2010-2012 yıları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı’nda danışman olarak göreve başlayan Serim, 2013-2014 yıllarında Başbakanlık Özel kalem Müdürü, 2014-2015 yıllarında da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Yasin Ekrem Serim, 2015-2016 yıllarında Başbakanlık Yardımcısı Danışmanı daha sonra Dışişleri Bakanlığı’na geçti. 2016 – 2018 yılları arasında Dışişleri Bakanı Başdanışmanı, 2018 – 2020 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, 2020 – 14 Ekim 2022 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü olarak görev yapan Serim, 14 Ekim 2022’de Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanmıştı. Yasin Ekrem Serim, bu görevini Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanana dek sürdürdü.

Evli ve 3 çocuk babası olan Serim, İngilizce biliyor.