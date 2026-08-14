Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunda, Minareliköy civarında seyir halindeki çekici alev aldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay, bu akşam saat 21.00 sıralarında Oreo LTD. karşısında meydana geldi.
Seyir halindeki çekicinin motor bölümünde kısa devre nedeniyle başlayan yangın, yoldan geçen sürücülerin yangın söndürme cihazlarıyla müdahalesiyle söndürüldü.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak yola dökülen motor yağlarını temizledi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.