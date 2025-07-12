Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümü dolayısıyla Girne’de gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, 17 Temmuz’da tanıma, 18 Temmuz’da prova ve 20 Temmuz’da ise final uçuşunu gerçekleştirecek. Tüm uçuşlar Atatürk Anıtı üzerinde yapılacak ve halka açık olacak.

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri timi SOLOTÜRK, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümü kapsamında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Girne’de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Gösteri öncesinde 17 Temmuz Perşembe günü saat 11.30’da çevre tanıma uçuşu, 18 Temmuz Cuma günü ise saat 18.00’de prova uçuşu yapılacak. Her iki uçuş da Girne Atatürk Anıtı üzerinde gerçekleştirilecek.

Final gösterisi ise 20 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de yine Atatürk Anıtı üzerinde düzenlenecek. SOLOTÜRK’ün nefes kesen manevralarıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşuna tüm halkın davetli olduğu belirtildi.