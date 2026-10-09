Kıbrıs Türk Berberler Birliği Başkan Adayı Soner Tekeli, 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek Genel Kurul öncesinde, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği adaylıklarının Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na resmen yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekeli, adaylık süreci kapsamında Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile de bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seçilmeleri halinde meslektaşlarının sorunlarına duyarlılıkla yaklaşacaklarını ifade eden Tekeli, yönetim anlayışlarının uzlaşı, istişare ve ortak akıl temelinde şekilleneceğini kaydetti.

21 bölgede sorumlular belirlenecek

Tekeli’nin açıkladığı hedefler arasında, ada genelindeki 21 bölgede bölge sorumlularının belirlenmesi ve yönetim kurulu toplantılarının en geç iki ila üç haftada bir yapılması yer aldı. Bu sayede mesleki sorunların birikmeden ele alınması ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmesi hedefleniyor.

Çalışma saatlerinin de yeniden değerlendirilmesinin planlandığını belirten Tekeli, bu konuda ada genelinde yasal olarak faaliyet gösteren meslektaşlar arasında anket yapılacağını açıkladı.

Fiyat listesi ortak akılla hazırlanacak

Tekeli, berberlik hizmetlerine yönelik fiyat listesinin yönetim kurulu, bölge sorumluları ve katkı sunmak isteyen meslektaşların görüşleri doğrultusunda hazırlanacağını bildirdi.

Salon işletmecilerinin yaşadığı sorun ve şikayetlerin de yönetim gündemine taşınacağını ifade eden Tekeli, meslektaşların taleplerinin değerlendirilerek çözüm üretilmesine öncelik vereceklerini belirtti.

Yarışmalar ve mesleki eğitimler düzenlenecek

Tekeli’nin hedefleri arasında, uluslararası örneklerden hareketle birlik adına yarışmalar ve mesleki eğitimler düzenlemek de bulunuyor. Bu çalışmalarla berberlik mesleğinin gelişimine katkı sağlanması ve meslektaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Soner Tekeli ve ekibinin açıkladığı hedeflerin, 15 Ekim Perşembe günü yapılacak Genel Kurul öncesinde meslek örgütünün gelec