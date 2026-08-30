Kriz Masası’nda arama-kurtarma çalışmaları, kayıplar ve yaralıların tedavi süreçleri ele alınırken, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalışmayı sürdürmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili TRT'ye konuşan Cumhurbaşkanı, spekülasyona sebep olacak değerlendirmelerden kaçınmak gerektiğini vurguladı.

Kriz masasından duyurulan son rakamların şu an itibariyle geçerli olduğunu teyid eden Erhürman, hızlı bir arama kurtarma çalışmasının gerçekleştiğini ifade ederek, kurtarılan yurttaşların birden çok hastanede tedavilerin sürdüğünü durumu kritik birinin olmadığını söyledi.

Tufan Erhürman, çalışmaların sürdüğünü, spekülasyona sebep olacak değerlendirmelerden kaçınmak gerektiğini vurguladı.