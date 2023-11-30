Yeni bir kaliteli yaşam deneyimi sunan Baştaşlar Group çatısı altındaki Sun Valley Heart Centre dün düzenlenen açılış töreni ile açıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve çok sayıda davetli katıldı.

Sun Valley Resort and Residency’in en son yeniliği olan kaliteli ve iyi yaşam merkezi 2 bin metre kare kapalı alanı içersinde butik hizmet anlayışıyla KKTC halkıyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, Ahmet Baştaş’ın Sun Valley başarısını ve vizyonunu kutlarak başladı.

Baştaşlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baştaş burada yaptığı konuşmada, Sun Valley Heart Centre’nin bir hayal olarak başlayıp artık gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Baştaş, Sun Valley’in adece rezidansdan ibaret olmadığını aynı zamanda bir yaşam sitili olduğunu vurguladı. En büyük hedeflerinin yapılan etkinlikler ile insanların bir araya gelmesini sağlamak olduğunu söyleyen Baştaş, önümüzdeki yaz yapılacak olan marina ve yeni bir rezidans müjdesinide verdi.

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