Samtay Vakfı Suna Atun Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.

Vakıftan verilen bilgiye göre göre, Gazimağusa’daki ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, CTP Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ve Teberrüken Uluçay ile Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilcisi Faruk Seçkin de katıldı.

Törende, açılış konuşmasını Vakıf Müdürü Merve Kılınç, sunum ve takdimleri ise Serkan İpekçi yaptı.

-Atun

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun törende yaptığı konuşmada, geceye katılan herkese teşekkür ederek, tarih, kültür ve edebiyatın toplumlar için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yeni dönemde Samtay Akademisi’nin hayata geçeceğini belirten Atun, Samtay Akademi ile Vakfın Kıbrıs Türk kültür, edebiyat ve tarih araştırmalarına yönelik çalışmalarının kurumsallaşmasını ve yeni araştırmacılar yetişmesini hedeflediklerini kaydetti. Atun, bunun Vakfın 25’inci yıl vizyonunun temel noktalarından birsi olduğunu vurguladı.

-Ödüller

Gecede, Sabahattin İsmail, Ulus Irkad ve Prof. Dr. Ulvi Keser’e, “Kitap Yazın Çalışmalarına Hizmet - Onur Ödülü”, İsmail Bozkurt’a “Kıbrıs Türk Edebiyatı’na Hizmet - Onur Ödülü”, Bülent Fevzioğlu’na “Samtay Vakfı’na Hizmet - Onur Ödülü”, Lâle Atamtürk’e “Beste Üretim Çalışmalarına Hizmet - Onur Ödülü”, Sevil Emirzade ve Dervişe Güneyyeli Kutlu’ya “Kültür - Sanat Çalışmalarına Hizmet - Onur Ödülü”, Turgay Salim Hoşsöz’e “Türk Halk Müziği Çalışmalarına Hizmet - Onur Ödülü”, Kurultay Akbay’a “Müzik Üretim Çalışmalarına Hizmet - Onur Ödülü”, Zekâi Altan’a “Kıbrıs Mutfağı Çalışmalarına Hizmet - Onur Ödülü”, Dr. Bülent Dizdarlı’ya “Kitap Yazın Çalışmalarına Hizmet - Onur Ödülü”, Mustafa Haşim Altan’a “Seçici Kurul Özel Ödülü” takdim edildi.

Ayrıca Samtay Vakfı’na katkılarından dolayı çalışanlar, gönüllüler, uzmanlar ile Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilciliği, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkür plaketi verildi.

Gecede, Bülent Fevzioğlu’nun kaleme aldığı Mağusa Türk Gücü kitabının duyurusu da yapılarak, tanıtımın gelecek hafta MTG kulübü lokalinde yer alacağı bildirildi.