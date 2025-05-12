Suriye’deki yeni yönetimin, Güney Kıbrıs’a mülteci olarak gitmek isteyen mültecileri geri kabul ettiği bildirildi.

Fileleftheros: “Suriye Göçmenleri Geri Kabul Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Suriye’den cuma ve cumartesi günü Güney Kıbrıs’a ulaşmak isteyen iki mülteci teknesinin Suriye yönetimi tarafından geri kabul edildiğini yazdı.

Gazete, cuma günü içerisinde 34, cumartesi günü ise 28 mültecinin bulunduğu iki tekneye, mülteciler Güney Kıbrıs’a ulaşmadan önce müdahale edildiğini, Suriye makamlarıyla gerçekleştirilen iletişim sonrasında mültecilerin Tartus Limanı’na yönlendirildiklerini ve ülkeye kabul edildiklerini aktardı.

Habere göre Suriye makamları, mültecilere herhangi bir ceza uygulanmayacağı, insan kaçakçılarının yargılanacağı taahhüdünü de verdiler.

Gazete, Rum hükümetinin son gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye hükümetiyle bu yeni iş birliğini, mülteci sorununu sınırlandırmak amaçlı değerlendirdiğini de aktardı.