Polis Basın Subaylığı, bazı ana yollarda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle Girne–Lefkoşa ve Girne–Değirmenlik güzergâhlarında görüş mesafesinin yer yer düştüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı ana yollarda görüş mesafesi azaldı.

Girne–Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkii ile Boğazköy kavşağı arasında ve Girne–Değirmenlik Anayolu’nun zirve kısmında sisin etkili olduğu belirtildi.

Yetkililer, görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Polis, sürücülerin trafik güvenliği açısından gerekli tedbirleri almalarının önemine dikkat çekti.