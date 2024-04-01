Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum tedhiş örgütü EOKA ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören ENOSİS zihniyetinin değişmediğini söyledi.

Hasan Taçoy, 1955’te kurulan EOKA’nın yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Nisan’ın Güney Kıbrıs’ta kutlandığı gibi bir bayram nedeni olmadığını, Kıbrıs’ı kana bulayan günlerin başlangıcı olduğunu kaydetti. Taçoy, “EOKA’nın emellerine ulaşmak maksadıyla silahlı saldırılara başladığı günün yıldönümündeyiz” dedi.

Kıbrıslı Rumlara göre 1 Nisan’ın Megali İdea (Büyük Emel) yolunda, ENOSİS’in (Adanın Yunanistan’a bağlanması) yönünde atılan tarihi bir adım olduğunu kaydeden Taçoy, “İşte bu hedefle kurulan terör örgütü EOKA’nın silahlı eylemlerine, yani Megali İdea’nın, ENOSİS’in önünde engel gördüklerini öldürmeye başladığı tarihin yıldönümündeyiz. Kıbrıs Adası’nı kana bulayan EOKA örgütü ve ENOSİS ideolojisi ne yazık ki bugün hala devam etmektedir.” dedi.

Kıbrıslı Rumlara göre EOKA’cılar birer kahraman, ENOSIS’in ise mutlak bir amaç olduğunu ifade eden Taçoy, “Bundan asla dönmemişlerdir ve dönmeye de niyetleri yoktur.

Seçilen her Rum Yönetimi Başkanı mutlaka hayattaki EOKA’cılar ile görüşmekte, hayatta olmayanların ise mezarlarını ziyaret etmektedir. Rum Yönetimi başkanlarının tümü, EOKA için yapılmış anıtlarda düzenlenen törenlerde konuşmakta, Kıbrıs’ın bir gün mutlaka Anavatanları Yunanistan’a bağlanacağının sözünü vermektedir.” dedi.

EOKA ve ENOSIS zihniyetinin masum binlerce insanın canına mal olduğunu ifade eden Taçoy, “EOKA, toplu katliamlar yapmış, Türklere karşı soykırıma kalkışmış bir terör örgütüdür.” ifadelerini kullandı.

Adada bir anlaşma için EOKA zihniyetinin değişmesi gerektiğini belirten Taçoy, “Güney Kıbrıs’taki EOKA zihniyeti değişmedikçe ve geçmişteki faaliyetler lanetlenmedikçe Kıbrıs’taki iki halk arasında bir anlaşma asla hayata geçemez. Mevcut zihniyet sürdüğü müddetçe iki halkın arasında çağdaş güven köprüleri asla kurulamaz.” dedi.

Taçoy şu çağrıda bulundu, şöyle devam etti:

“Bu günde bir kez daha Güney Kıbrıs’taki sağduyu sahibi Rumları cesaretli davranmaya ve içlerindeki EOKA teröründen kurtulmak için ayağa kalkmaya çağırırım. Eğer onlar bu adımı atar ve başarılı olurlarsa Kıbrıs’taki iki halk arasında güven tesis edilmeye başlanır. Bir kez daha, terör örgütü EOKA ile onun temsil ettiği ENOSİS zihniyetini lanetler, Kıbrıs Türk Halkı’nın Anavatanı Türkiye’nin desteğinde Kıbrıs’taki varlığının sonsuza kadar süreceğini vurgulamak isterim.” dedi.