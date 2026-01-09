TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yılbaşı pazarı etkinliğinden elde edilen stant kira gelirleri ile alınan hediyeler Lefkoşa’da ilkokullara destek olarak teslim edildi.

TAM Partiden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı pazarından elde edilen gelirlerle Lefkoşa’daki Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu’na destek sağlandı.

Hem yerli üreticiyi desteklemek hem de ilköğretim öğrencilerine katkı sunmak için düzenlenen dayanışma etkinliğinden elde edilen stant kira gelirleri ile alınan malzemeler bugün sahipleriyle buluştu.

TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörü Tarık Dev, “Bizler TAM Parti olarak yola çıktığımız günden itibaren şeffaf olacağımıza ve doğru yolda ilerleyeceğimize söz vermiştik. Yapmış olduğumuz yeni yıl pazarı etkinliği kapsamında toplanan gelirler ile amacımız doğrultusunda ilköğretim çağındaki çocuklarımıza katkı sunmuş olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

“Bir çocuğu gülümseterek hayat güzelleşir.” diye konuşan Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan, öğrencilerine yeni yıl hediyesi getirerek mutlu eden, TAM Parti Lefkoşa koordinatörlerine teşekkür belgesi takdim etti.

Arabahmet İlkokulu Müdürü Şerife Güneş ise “Toplum olarak birlik ve dayanışma ruhu adına memnuniyet verici bir görüşme gerçekleştirdik. TAM Parti’ye bu nazik ziyaretleri ve çocuklarımıza getirmiş oldukları hediyeler için çok teşekkür ederiz.” dedi.

TAM Parti Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Koordinatörü Çağla Dinçer ve TAM Parti Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Direktörü Diler Ertuğ “Sosyal adaleti, dayanışmayı ve fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla; çocuklarımızın geleceği için sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışmanın ve paylaşmanın gücüne inanarak çocuklarımızın yüzündeki tebessüm için emek vermeye devam edeceğiz.” diyerek, Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu müdürlerine iş birlikleri için teşekkürlerini sundu.