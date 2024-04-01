arım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, denizanalarının son 10 yılda daha sık görülmeye başladığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde denizlerde görülen Rhopilema Nomadica’nın (Göçmen Denizanası), son 10 yılda daha sıklıkla görüldüğü belirtildi.

Rhopilema Nomadica’nın vücut kenarlarında uzantıların bulunmadığı, yakıcı kapsüllerin ağız kolları üzerinde ve şemsiyenin çevresinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Rhopilema Nomadica’nın Süveyş kanalından geldiği belirtildi.

Rhopilema Nomadica'nın hem eşeyli hem de eşeysiz olarak çoğalabildiği için oldukça yüksek üreme potansiyeline sahip olduğu, dolayısıyla kısa sürede ve özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla görülebildiği kaydedildi.

Temas halinde ağrının giderilmesi için en etkili müdahalenin, etkilenen bölgenin 20-40 dakika boyunca 43-45 °C sıcaklığında suda bekletilmesi olduğu belirtilen açıklamada, suyun sıcaklığını ölçecek alet yoksa, tahammül edilebilen en yüksek sıcaklıkta su kullanılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada; acı, şişlik, kaşıntı veya yanmanın devam etmesi halinde doktora gösterilmesi gerektiği de kaydedildi.