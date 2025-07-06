Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Anadolu Üniversitesi’nin Lefkoşa Kampüsü’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hayat boyu eğitimin önemine işaret ederek, eğitime yapılan yatırımın insanın kendisine, çocuklara, geleceğe ve ülkeye yapıldığına dikkat çekti.

Fedakarlık göstererek eğitimini tamamlayıp mezun olanlara teşekkür eden Tatar, üniversite yöneticileri, öğretim görevlileri ve çalışanlara da teşekkürlerini sundu.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin 43 yıldır faaliyet gösterdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir’deki kampüsten ve teknolojiden yararlanılarak dünyanın 53 ülkesine eğitim verildiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden mezun olanların 53 ülkede eğitim görenlerle aynı eğitimi aldığını da belirten Tatar, mezunların kendi kariyerlerine ve ülkenin güçlenip gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.