Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk milleti arasında binlerce kilometre mesafelerin teknolojik gelişmeler sayesinde azaldığını kaydederek, “Büyük milletin evlatları olarak bu şekilde gönül birliği içerisinde buluşmak, hasret gidermek ve kucaklaşmak bize yakışandır” dedi, bağların daha da güçlenmesi çağrısında bulundu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve Kırgız halkının verdiği mücadelelerin, yaşadıkları katliamların benzer olduğuna dikkat çekerek, bu süreçlerin iki halkı ortak noktada buluşturduğunu ifade etti.

Türk Dünyası devletleri arasında paylaşılan tarihsel zenginlikler, gönül birliği, değerler, maneviyat ve kültürel varlığın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Tek yürek olduğumuz için başarılı olacağız” dedi ve bu tek yüreğin, Türk milletini geleceğe emin adımlarla taşıyacak en büyük zenginlik ve güç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’da temasları kapsamında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından Bişkek şehrinde düzenlenen “Kırgızistan’da Enerji Yatırımları ve İş birliği Konferansı"na onur konuğu olarak katılarak, açılışında konuşma yaptı.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Hyatt Regency Otel’de yer alan konferansta, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu hazır bulundu.

Kırgızistan’dan ve diğer Türk Dünyası devletlerinden uzmanlar, iş insanları, bürokratlar, dernek başkanları ve akademisyenlerin katıldığı Konferans’ta 2 gün boyunca enerji konulu yatırım ve iş imkanları tartışılacak, ikili görüşmeler yapılacak.

- Rektör Ceylan: “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak”

Enerji Yatırımları ve İş birliği Konferansı açılışında ilk olarak söz alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türklerin 1571’de Kıbrıs’ta, 2023’te de Kıbrıs’ta olduklarına işaret ederek, “Daha nice yüzyıllar Kıbrıs’ta Türklük var olacak var olmaya devam edecek” dedi, Kıbrıs’ta bir adım geri atılmasının söz konusu olmayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Ceylan, Mavi Vatan Projesi’nin Kıbrıs’ta Türkiye’nin ne işi olduğunu sorgulayan gaflet sahiplerinin kalbine hançer gibi saplandığını, bu proje ile Akdeniz’deki bütün senaryoların çöp olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Manas Üniversitesi’nde ağırlayabilmelerinin en önemli etkeninin, Kıbrıs konusunu çok iyi bilen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov olduğunu vurgulayan Ceylan, bu şansı kendilerine verdiği için Cumhurbaşkanı Caparov’a teşekkürlerini sundu.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasını ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin artık tanınması gerektiğine yönelik çağrısını hatırlatan Rektör Ceylan, “İsteseler de istemeseler de” KKTC’nin tanınmak zorunda kalınacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Cenevre’de federasyon defterinin kapandığını bütün dünyaya bildirdik” ifadesini anımsatan Ceylan, bundan dolayı Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini iletti, buna ek olarak Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı yad ederek, “Hayatta hiçbir zaman yalpalamayacaksın, düşüncelerinde bir ileri bir geri adımlar atmayacaksın, her dönemin adamı değil her dönem adam olacaksın” sözlerini hatırlattı.

Rektör Ceylan’ın çağrısı üzerine, salondaki katılımcılar hep beraber “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır” diye haykırdı.

- Demirci: “Ayrı devletler olmamıza rağmen, tek millet tek yüreğiz”

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla konferansın tam bir bayram havasında geçtiğini kaydederek, bu etkinliğin tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

“Ayrı devletler olmamıza rağmen tek millet, tek yüreğiz” diyen Demirci, bütün Türk devletlerinin barış ve huzur içerisinde ebediyete kadar beraber olması temennisinde bulunarak, Konferans’ın hayırlı olmasını diledi.

Rektör Prof. Dr. Ceylan ve Genel Sekreter Demirci’nin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaparak, katılımcıları selamladı. Tatar’ın konuşma yaptığı süre boyunca, katılımcılar ellerindeki KKTC bayraklarını havaya kaldırdı.

- Tatar: “Tek yürek olduğumuz için başarılı olacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin bugüne kadarki varoluş mücadelesine değinerek, Kıbrıs sorununun geçmiş ve geleceğine yönelik bilgiler verdi.

Tatar, Ata Yurdu Kırgızistan’da, Tanrı Dağı’nın eteklerinde Türk Dünyası’ndan değerli temsilcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugünün tarihi bir gün olduğunu kaydetti, heyecanlı karşılamadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Aradaki binlerce kilometre mesafelerin teknolojik gelişmeler sayesinde azaldığını kaydeden Tatar, “Büyük milletin evlatları olarak bu şekilde gönül birliği içerisinde buluşmak hasret gidermek ve kucaklaşmak bize yakışandır” dedi, buraya birçok engelin aşılarak gelindiğini belirtti.

- “Ortak tarihsel zenginlikler, gönül birliği, maneviyat ve kültürel varlık”

Büyük Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’a duyduğu saygıyı ifade eden ve kendisine rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Aytmatov’un “kelimelerin her şeyi anlatmaya yetmediği” sözünü hatırlattı; Türk Dünyası Devletleri arasında paylaşılan tarihsel zenginlikler, gönül birliği, değerler, maneviyat ve kültürel varlığın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyleyerek, “Tek yürek olduğumuz için başarılı olacağız” dedi.

Tatar, Kırgızistan’da verilen mücadelenin, 1937 yılında 100’den fazla aydınının kurşuna dizilmesinin ve yaşadığı katliam ve barbarlıklara benzer bir sürecin 1960 yıllarında Kıbrıs Türk halkının da yaşadığını söyleyerek, bu süreçlerin iki halkı ortak noktada buluşturduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acılara değinen Tatar, çok yakın mesafede olan kendi soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye’nin bunlaracevabını 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile verdiğini dile getirdi.

- “Kıbrıs’ta barış ve uzlaşma istiyoruz”

Enerji konusuna ve yatırımlarına değinen Tatar, Asrın Projesi olarak ifade edilen Türkiye’den asma borularla su getirme projesinin başarısının altını çizdi. Tatar, fosil yakıtın getirdiği sıkıntılara da yer vererek, yine Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesiyle Kıbrıs’ın her iki tarafında bu sıkıntıya son verilmesi planlarından bahsetti, bu dev projelerle geleceğe emin adımlarla yüründüğünü kaydetti.

Güney tarafa ve çeşitli uluslararası platformlarda, her zaman Kıbrıs’ta barışı ve uzlaşıyı istediklerini yinelediklerini kaydeden Tatar, Türkiye’nin desteği, Türk dünyasının değerlendirmeleri ve yeni gerçeklere göre bir anlaşma zemini bulmak için çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Federasyon temelinde bir anlaşmanın zemininin kaybolduğunu, onca yıl yürütülen çalışmaların boşa çıktığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkını yok oluşa sürüklemeye ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlamaya yönelik bir anlaşmaya inanmadıklarını vurguladı.

- “KKTC Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır”

İki devletin iş birliği ile yine anlaşma olabileceğini ve bu anlaşma ile kuzeyde bağımsız, egemen bir Türk devletinin yaşamaya devam edebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Tatar, teknolojinin de gelişmesi ile artık mesafelerin yakınlaştığını, Türk milletinin her yerde beraber olabilme erdemine ulaştığını belirterek, en güneydeki Türk Devleti olmanın ve Türk Dünyası’nı Doğu Akdeniz’e ulaştıran devlet olmanın sorumluluğuna işaret etti.

Tatar, “Doğu Akdeniz’de buradan binlerce kilometre uzaklıkta, bağımsız bir Türk devleti olan KKTC Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin bu doğrultudaki gayretlerine büyük destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, Erdoğan’ın Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını her platformda dile getirdiğini ve haklarının tanınması için çağrı yaptığını anımsattı.

“Kıbrıs Türkü uluslararası anlaşmalar gereğince egemen bir halktır. mutlak surette Kıbrıs’ın geleceğinde söz hakkı vardır” diyen Tatar, asla bağımsızlıktan, egemenlikten ve KKTC’den vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

- “Ata yurdu, ata topraklarımız Kırgızistan bizim için büyük bir değer”

Ata yurdu, ata toprakları olan Kırgızistan’ın büyük bir değer olduğunu ve iki halkın ortak değerler ve maneviyat paylaştığını ifade eden Tatar, İsmail Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” sözlerinin önemine dikkat çekti.

“Ne mutlu Türk’üz. Ne mutlu buradayız” diyen Tatar, “Sizlerin kalbi benim kalbimle örtüşmüştür. Bu tek yürek, bizlerin geleceğe emin adımlarla taşıyacak, en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tatar, başta KKTC’nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı’na üyeliğine büyük destek veren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov olmak üzere, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceylan Alpaslan, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İlyas Demirci, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Milletvekili, Kırgızistan-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Dastanbek Cumabekov ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

- Fahri doktora töreni

Konuşmaların ardından fahri doktora törenine geçilerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora ünvanı verildi, cüppesi giydirildi.

Törende, Üniversite’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a fahri doktora verilmesine ilişkin kararı da okunarak, Tatar’a ünvanın “Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk, eşitlik ve özgürlük mücadelesini her platformda savunması, Kıbrıs’ta iki devletin egemen eşitliği prensibinde çözüm konusunda gayretleri, Mavi Vatan konusunda sarsılmaz bir iradeyle Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmesi, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olma sürecindeki unutulmaz çabaları, Tanrı Dağları’ndan Beşparmak Dağları’na uzanan kardeşlik köprüsünün güçlenmesini sağlaması, Türk dünyası halklarının birbirlerini yakından tanımaları ve Türklük bilince yaptığı katkılar” nedeniyle verildiği kaydedildi.