Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümü münasebetiyle KKTC’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, New York’ta gerçekleştirilen 5+1 gayrı resmi Kıbrıs Konferansı ve Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde çözümün anahtarının iki eşit egemen devlet olduğunu tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle anlatmaya devam ettiklerini belirtti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan da, Genel Başkanın selamlarını ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin tebriklerini iletmek üzere Cumhurbaşkanı Tatar’ı yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ziyaret ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul ettikleri için teşekkür etti.

Kıbrıs sorunun Türkiye Cumhuriyeti için hayati bir mesele olduğunu belirten Tan, “Bizim farklı düşüncelerimiz yoktur. Katkıda bulunacak bazı önerilerimiz olabilir” dedi.