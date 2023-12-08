Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış oldukları telefon görüşmesinde Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi’ne" dair görüş alışverişinde bulundular. İki Cumhurbaşkanı bu çerçevede önümüzdeki dönemde atılacak adımları da değerlendirerek, özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri aracılığıyla Rum lidere ilettiği kazan-kazan anlayışıyla hazırlanan iki Devlet arasında işbirliği yapılmasına yönelik önerilerinin hem iki Taraf, hem Kıbrıs Adası hem de bölgemiz için önemine bir kez daha vurgu yaptılar. İki Cumhurbaşkanı nihai bir çözüm bulunana kadar iki Halkın faydasına olacak iş birliklerinin büyük önem taşıdığı konusunda da mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki tarafa da ait olan ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları, adanın Türkiye üzerinden AB enterkonnetke sistemine bağlanması, güneş enerjisinden daha etkin yararlanılması, adanın tatlı su kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi, düzensiz göçle mücadele ve adanın mayınlardan temizlenmesi konularında Rum lidere iş birliği önerileri yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta görüştüğü BM Genel Sekreteri’ne bu önerilerin görüşülmesini mümkün kılacak işbirliği diyaloğunu başlatmak üzere Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Rum liderle üçlü bir görüşmede bir araya gelmeye hazır olduğunu da ifade etmişti.