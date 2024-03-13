Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deniz ve beraberindekilerden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ve köklü üniversiteleri arasında yer alan ve uzun bir süredir KKTC’de kampüsü bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlerini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İTÜ’nün Türkiye’nin en başarılı isimlerinin mezun olduğu üniversitelerden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, böyle önemli bir üniversitenin KKTC’de kampüsünün bulunmasının ülke adına büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Eğitim adası olan ülkenin yerel üniversitelerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversitelerinin de ülkede eğitim vermesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin gelişimi için yürütülen sürecin başarıya ulaşması için nicelikten öte niteliğin ve eğitim kalitesinin yüksek tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.