Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mormenekşe’de düzenlenen 13’üncü Enginar Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, enginarın çok değerli bir ürün olduğunu belirterek, talebin artmasıyla beraber üretimin de artması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1974 yılında Güney’den göç etmek zorunda kalan Kıbrıs Türkü’nün, enginarı da beraberinde getirerek, Mormenekşe’de enginar üretilmeye başlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, varolmanın üretimden geçtiğinin farkında olan Kıbrıs Türkü’nün, üretim yanında kültür, sanat ile geleneklerine de sahip çıkarak varolduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında Kıbrıs Türk kültürü ve sanatının yer aldığı festivalde emeği geçenleri ve katkı koyanları tebrik etti.