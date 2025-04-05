Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Okçuluk Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Davut Kaya ve beraberindeki Türk milli takım antrenörü, Irak ve Azerbaycan milli takımlarının teknik direktörlüğü yapmış Vedat Erbay ile Uluslararası Okçuluk Hakemi Hürcan Tarhan'ı kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede okçuluğa olan ilginin giderek arttığını bertti.

Ülkede okçuluğun bir spor dalı olarak geliştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli değer olan okçuluğun, gençler için önemli etkileri olduğunu, tarihten gelen kültür ve gelenekleri yaşatmak için önemli olduğunu kaydetti.

Kabulün ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Okçuluk Semineri plaket takdim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada ise, KKTC'de okçuluk sporunun gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, sporcuların başarı ile yoluna devam etmelerinin, ülkelerini temsil etmelerinin en büyük temennisi olduğunu belirtti.

Sporcular için sağlanacak imkanların önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, verilecek destekler ile bu spora ilginin artarak devam edeceğine inanç belirtti.

Konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emeği geçenlere plaket takdim etti.