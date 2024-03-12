Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Varlığımız, devletimizle devam edecek. Devletimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Tatar, “Türkiye milli siyasetimize tam destek vermektedir. Egemenliğimizden, Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinin caydırıcı gücünden vazgeçmeyeceğiz” açıklamasında da bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Tatar, gençlere, “Verilen mücadelenin ardından kazanılan bağımsız, özgür ve onurlu yaşamın değerini bilmelisiniz” diyerek seslendi.

Ersin Tatar öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın en güzel köylerinden Yeniceköy’de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, merhum dedesi Hüsnü Zihni Tatar ve eşi Havva Tatar’ın Yeniceköy’de öğretmenlik yaptığını söyledi.

-“Kıbrıs’ta da çok acılar çekildi”

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde onuruyla yaşayabilmenin gururunu yaşadığını kaydederek, gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisinin önemini anlattı.

Gazze’de 30 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve kimsenin buna engel olamadığını söyleyen Tatar, Ukrayna’da ise savaşın sürdüğünü, Bosna Hersek’te birkaç yıl önce katliamlar yapıldığını anımsattı.

Kıbrıs’ta da geçmişte çok acılar çekildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istediğini ancak Kıbrıs Türkü tarafından verilen mücadeleler sonucu engel olunduğunu dile getirdi.

-“Barış, huzur ve güven parayla satın alınamaz”

“Barış, huzur ve güven parayla satın alınamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu değerlerin milli mücadelenin nimetleri olduğunu kaydetti.

-Tatar, Mehmet Akif Ersoy’u andı

İstiklal Marşı’nın yazılmasının 103’üncü yıl dönümü olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, marşı yazan Mehmet Akif Ersoy’un; bağımsızlık, hürriyet ve onurlu bir yaşam için kalemini kullandığını vurguladı.

Osmanlı İmparatorluğu yabancılar tarafından parçalanırken, Anadolu’nun yabancılar tarafından işgal edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Kemal Atatürk’e, düşmana karşı verilen mücadeleye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna işaret etti.

-“Kıbrıs Türk halkı Anadolu’daki mücadeleden ilham aldı”

Anadolu’da verilen mücadeleden Kıbrıs Türkü’nün ilham aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, esaret altında yaşamamak için mücadele verdiklerini ve Rum Yunan ikilisine karşı direndiklerini, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından özgürlüğe kavuşulduğunu ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu dile getirdi.

-“Özgür ve onurlu yaşamın değerini bilmelisiniz”

Gençlerin gelecekte devletin yöneticileri olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Verilen mücadelenin ardından kazanılan bağımsız, özgür ve onurlu yaşamın değerini bilmelisiniz. Vatan ve millet sevgisiyle, dostluk ve kardeşlikle hareket edin. Günlük sıkıntılar olabilir ancak bu sıkıntılar dünyanın her yerinde olabilir. Devlet kutsaldır, yüceltmek lazım” dedi

Öğretmenlerin baş tacı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, akademik derslerin yanı sıra karakter oluşumu için genel kültür ve sosyal ilişkiler güçlü olması gerektiğini bunların da eğitimin bir parçası olduğunu ifade etti.

Gelişen iletişim kanalları sayesinde dünyanın her yerinde istenildiği zaman iletişime geçilebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Geçmişe göre imkan ve değerler daha fazladır. Bunları sevgi, saygı, kardeşlik ve dostluk kapsamında iyi şekilde kullanmak sizin elinizdedir” diye konuştu.

Devletin gençlere eğitim imkanı sunduğunu ardından uzmanlaşmaya göre iş imkanlarının yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, devletin güçlenmesi daha refah içinde yaşanılması için çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Zaman yönetimi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, zamanın iyi kullanılması ve fırsatların değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti, kişisel gelişim ve eğitimin geleceğe emin adımlarla yürümek için önemine vurgu yaptı.

- “Devletimizden taviz vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin antlaşmanın bir parçası olması gerektiğine dikkat çekti.

Rum tarafının tüm Kıbrıs’ın sahibi olduğu ve Kıbrıs Türk tarafının kendi vatandaşları olduğu şeklinde hareket ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Varlığımız, devletimizle devam edecek. Devletimizden taviz vermeyeceğiz. Türkiye milli siyasetimize tam destek vermektedir. Egemenliğimizden, Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinin caydırıcı gücünden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortadan kalktığı gün Rum Yunan ikilisinin, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlığını tanımayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, başkalarının esareti altında mutlu olunamayacağına dikkat çekti.

“Binlerce Kıbrıs Türkü’nün kalbinin burada attıyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini almaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta yaşayanlar yanında Anadolu'da, İngiltere’de Avustralya’da ve Kanada’da yaşayan binlerce Kıbrıs Türkü’nün kalbinin burada attığını kaydetti.

“Dünyanın neresinde olursak olalım, Kıbrıs Türkü tektir tek yürektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli değerlerle ve maneviyatla, vatan sevgisine, toprağa, ve varlığa KKTC ile var olunabileceğini her platformda anlattığını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadele ve ödediği bedellerle barışı ve huzuru bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devleti yaşatmanın gençlerin atalarından aldığı emanet ve sorumluluk olduğunu ve bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.