Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi içerisindeki Kıb-Tek Trafo Merkezinde, iki ayrı trafoda meydana gelen ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili bölgeye giderek bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, elektrik kurumunun hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirterek, olayda cana zarar gelmediğine ancak milli servetin zarar gördüğüne dikkat çekti.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

“Yangının sabotaj nedeniyle çıkmasının kabul edilemez” olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, milli servete zarar verilmesinin yanında insan hayatının da tehlikeye atıldığını vurguladı.

Yangının çıkış nedeninin sabotaj olması durumunda suçluların yakalanıp adalete teslim edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Yangın sabotajdan dolayı çıktıysa yapanları kınıyorum” dedi.