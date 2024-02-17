Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da başladı. KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Taygun Artan Özcihan ile Doğa Erek, Türkiye Şampiyonası’nda antrenörleri Celal Keleş nezaretinde yarışıyor.

Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan, Türkiye’nin 54 ilinin yanı sıra Lübnan, Ürdün, Tunus, Azerbaycan, Somali, Irak, Hırvatistan ve Senegal'den atletlerin tasnif dışı yarıştığı şampiyona yarın tamamlanacak. Şampiyonanın ilk gününde Taygun Artan Özcihan kendi serisini 7.07 derecesi ile ikinci ve Doğa Erek kendi serisini 8.03 ile ikinci olarak tamamladı finale katılmaya hak kazandı.

Final yarışında; Taygun Artan Özcihan erkekler 60 metre B finalinde 7,09 saniye ile kendi yarıştığı B serisinde 4. ve Türkiye Şampiyonası'nı ise 11. olarak yarışmayı tamamladı.

Doğa Erek ise kadınlar 60 metre A finalinde yarıştı ve 8,16 saniye ile Türkiye 7. olarak yarışmayı tamamladı. Atletlerimiz yarın 200 metre yarışlarında yer alacak.

KKTC Atletizm Federasyonu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Size yürekten güveniyoruz! Her iki atletimizi ve antrenörlerini bugün gösterdikleri performans ve başarıdan dolayı tebrik eder, yarın için sporcularımıza başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.