Öztürkler: “Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binası halkın iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin kalbi olacak”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinin ardından KKTC’den ayrıldı.
Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışına katıldı.
Eski Ercan Havalimanı’ndaki TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılan Erdoğan, daha sonra saat 19.20'de Ada’dan ayrıldı.