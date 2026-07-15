Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), çocuklar ile kadınları, şiddet ve istismardan koruyacak etkin, hızlı, bütüncül bir sistemin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

TDP'den yapılan açıklamada, bu kapsamda Ev İçi Şiddet Yasası’nın etkin şekilde uygulanması, Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) ülke genelinde yaygınlaştırılması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin (TOCEK) etkin şekilde teşkilatlandırılması gerektiğini belirtti.

TDP, kamuoyuna yansıyan istismar iddialarının, Ev İçi Şiddet Yasası ile kadın ve çocukların beyanlarının etkin şekilde soruşturulmasını sağlayacak yasal çerçevenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Çocukların ifadelerinin uygun koşullarda alınabilmesi için gerekli fiziki ve kurumsal altyapının oluşturulması, bunun yanında sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, Çocuk İzlem Merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması istendi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin etkin şekilde teşkilatlandırılması gerektiği görüşüne de yer verilen açıklamada, çocukların istismarı tanıyabilmeleri, kendilerini güvenle ifade edebilmeleri ve destek mekanizmalarına başvurabilmeleri amacıyla gerekli eğitim programlarının hayata geçirilmesinin parti politikaları arasında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca TDP’nin hükümette bulunduğu dönemde adli yardımı hayata geçiren ilk siyasi parti olduğu ve yerel yönetim bünyesindeki ilk kadın sığınma evini kurduğu ifade edilerek, bu adımların kadın ve çocukların korunmasına yönelik kararlılığının göstergesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kent merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerdeki karakolların ve destek hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiği dile getirildi.