Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) heyetiyle görüştü.

TDP’den yapılan açıklamaya göre DİSİ Genel Başkanı Annita Demetriou, beraberindeki heyetle bugün TDP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve heyetiyle görüştü.

TDP Genel Merkezinde bugün saat 14.00’te başlayan görüşmede, TDP Genel Başkan Mine Atlı ile birlikte Genel Sekreter Ersen Sururi, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ayşe Öztabay ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Ertanın hazır bulundu.

Görüşmede, DİSİ Genel Başkanı Demetriou’ya partiden Xeina Constantinou ve Charalambos Stavrides eşlik etti.

Açıklamada, iki parti arasında yapılan görüşmede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı “14 maddelik eylem planı”nın değerlendirildiği ve iki parti arasında yapılabilecek olası iş birliklerinin konuşulduğu belirtilerek, “her iki parti başkanının ‘eylem planı’ adımından memnun olunduğu ancak sürecin daha şeffaf ve takvimlendirilmiş şekilde ilerletilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı” kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşmede ayrıca, DİSİ ve TDP arasında, barış ve federasyon süreci içinde yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu ve bu alanda ortak bir manifesto açıklanması kararlaştırıldı” ifadesine de yer verildi.