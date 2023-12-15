Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, "vicdanı ret" hakkının bir insan hakkı olduğunu, bu haklarını kullanmak isteyen gençlerin hapse gönderilmemesi gerektiğini belirterek, Meclis'i göreve çağırdı

Mine Atlı yaptığı yazılı açıklamada, TDP olarak insan haklarının her alanında aynı duruşta olduklarını; kadın, çocuk ve LGBT bireyler başta olmak üzere özellikle dezavantajlı tüm kesimlerin haklarıyla ilgili ses yükselttiklerini, çalışmalar yaptıklarını ve mücadele ettiklerini kaydetti.

Seferberlik çağrısını reddettiği için hakkında dava açılan ve dün Askeri Mahkeme'de davası görüşülen Mustafa Hürben'in hapislik cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Mine Atlı, "Demokratik haklara ve insan haklarına saygısı olan ve bu ülkenin gençlerinin bu haklarını kullandıkları için hapse atılmasını istemeyen tüm milletvekilleri bir araya gelip yarından tezi yok konuyla ilgili yasa çalışmasını başlatmalıdır. Meclis'e ve içindeki tüm vekillere tarihi bir sorumluluk düşüyor. Geç kalınmadan adım atılmalıdır" dedi.