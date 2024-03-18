Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 48. kuruluş yıldönümü dolaysıyla yayımladığı mesajda, “Birleştik, güçlendik, büyüyoruz” ifadelerini kullandı.

TKP’nin 18 Mart 1976’da kurulduğu belirtilen mesajda, “TKP kurulduğu günden beri Kıbrıs’ın siyasal yaşamında başlıca yer almış ve her zaman etki sahibi olmuş bir partidir. Partimiz, barış, demokrasi, özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş ve sosyal demokrat ilkelere hep sadık kalmıştır. TKP’nin kuruluşundan bugüne kadar harekete katkı sağlayan ve emeklerini esirgemeyen tüm büyüklerimizi saygı ve sevgi ile anarız.” ifadelerine yer verildi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Geçmişi sağlam temellere dayanan sosyal demokrat hareket bugün ise TDP çatısı altında birleşerek, yolsuzluğun, liyakatsizliğin, patronaja dayalı siyasetin ve iradesizliğin hüküm sürdüğü ülkemizde bir umut olarak toplumunun yanında ve güçlü bir şekilde mücadele vermeye devam etmektedir. Zor günlerden geçen ülkemizde toplumumuzun TDP’ye en fazla ihtiyaç duyduğu dönemden geçildiğinin bilincindeyiz.

Onurla ve gururla TKP’nin 48.nci yıldönümü kutlu olsun. Tüm üye ve sempatizanları ile TKP geleneği, TDP çatısı altında birlikte ve omuz omuza büyümeye devam edecektir.”