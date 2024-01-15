Rum basınında bugün yer alan bir haberde, iki haftanın, Kıbrıs meselesiyle ilgilenen tüm paydaşlar açısından, en azından yeni müzakerelerin yapılması talebiyle daha fazla çaba göstermeye istekli olanlar için yoğun bir hazırlık dönemi olacağını belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Sonuç Hedefleyecek- Holguin’le İlgili İlk Bulgular BM Tarafından Seçilmesinin Tesadüfen Olmadığını Gösteriyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın adadaki ilk tur temaslarını gerçekleştirmek için ocak ayı sonu veya şubat başında adaya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Cuellar’la ilgili ilk göstergelerin BM Genel Sekreterinin rastgele bir seçim yapmadığını gösterdiğini kaydeden gazete, Guterres’in Cuellar’ı tercih ederek, hedefinin bu çabada bir sonuç çıkması olduğunu gösterdiğini ifade etti.

“Diplomatik kaynakların” Cuellar’ın önemli bağlantıları olan tecrübeli ve yöntemli bir kişi olduğuna işaret ettiğini yazan gazete, Cuellar’ın kişileri ve durumları bildiğini, aynı zamanda bilgi kaynaklarının da sadece kurumsal aşamayla sınırlı olmadığını gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs’taki iki tarafla ilgili olarak ise bugüne kadarki hamlelerin, tarafların aynı yöne doğru hareket etmediğini, özellikle de Cuellar’ın misyonuna olumlu şekilde katkıda bulunmak için ortaklaşa iş birliğinde bulunacaklarını göstermediğini yazan gazete, Rum kesiminin temsilcinin gelişini beklerken ileriki 15 günde, yoğun bir hazırlık yapacağını ve BM çerçevesindeki tezlerinin netliğini vurgulayacağını öne sürdü.

Rum kesiminin Cuellar’la samimi bir şekilde çalışmaya kararlı olduğunu her fırsatta dile getirdiğini ve Türk tarafının da benzer bir iradeye sahip olmasını umduğunu dile getirdiğini ileten gazete, Türk tarafının ise BM çerçevesi dışında önkoşullar ortaya koyma konusunda ısrarcı olduğunu iddia etti.

Politis gazetesi ise haberinde BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın Avrupa Birliğine, müzakere sürecinin tüm aşamalarına esaslı bir şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu ilettiğini yazdı.

Haberinin devamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına da yer veren gazete, Hristodulidis’in “KKTC’nin Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanmasını siyasi bir konuya indirgeme çabasını yorumladığını” iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasında şu iddialarda bulundu; “Kesinlikle hiçbir art niyet yoktur. Yasadışı bir faaliyet vardır, bu yasadışı faaliyetle ilgili bir tutuklama emri çıkarılmıştır ve bu tutuklama emri uygulanacaktır. Bunun müzakerelerle bir alakası yoktur. Yasadışılık yasadışılıktır ve yasadışı olarak Kıbrıs Rum mallarını gasp edenlerin hepsinin adalete sevk edilmesi çabası hiçbir şekilde durmayacaktır. Bunun müzakerelerle bir alakası yoktur.”

Açıklamasının devamında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisinin atanmasının açıklanmasının oldukça önemli olduğunu düşündüğünü de ifade eden Hristodulidis, Cuellar’ın hali hazırda temaslarına başladığını ve New York’taki Rum daimi temsilciyle görüştüğünü sözlerine ekledi.